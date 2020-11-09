為落實近日校園安全工作，草屯警分局長康健浚於9日上午共邀請南投警察局外事科科長、婦幼隊組長、少年隊警務員，並率領分局偵查隊隊長、各組組長、轄區中正所所長一同前往同德高中舉辦外籍外僑學生座談會暨預防犯罪宣導，適逢同德高中舉行外籍外僑一年級新生訓練，約百名越南籍、印尼籍、泰國籍、馬來西亞籍等來臺求學的學生們參加座談，同德高中也貼心請數名來台較久的高年級同學在場翻譯警方的宣導內容，讓語言溝通無阻。

草屯警分局長康健浚特別指示分局常訓教官到場向外籍學生們教導簡單防身術，假設女同學不幸遇到變態突然熊抱時，教官特別傳授小技巧，讓即使力氣小又沒有學過武術的女性，也可以反擊犯嫌之弱點以爭取時間逃跑求助，婦幼隊也提供數十個防狼口哨給教官用來贈送給同學們。

草屯警分局除了向在座師生報告強化校園安全維護作為以外，同時向不熟悉本國國情的外籍學生們加強宣導近期發現的新興毒品送驗外觀，呼籲學生在外謹慎不要誤觸毒品；同時也提醒外籍同學們若遇有緊急狀況無法聯繫學校師長，台灣有4大緊急專線110、119、113、165可以利用，希望所有遠赴來臺求學的外籍生們都能平安、快樂的完成學業。

(中時 )