瑞士第三大私人銀行集團寶盛集團(Julius Baer)周一表示，關於與國際足球總會FIFA有關的貪腐案件，該集團已經與美國司法部達成和解。

寶盛表示，已經提出7970萬美元撥提，以支付預期的和解罰款，該銀行同意一項為期三年的暫緩起訴和解協議。寶盛預期在「近期內」將有最終的解決方式。

寶盛自2015年以來與美國司法部合作調查與國際足總相關的洗錢和貪腐案。該案發生於寶盛前執行長Collardi任內，Collardi目前任職在瑞士Pictet銀行集團的資產經理。

寶盛也受到瑞士金融監管單位的調查，在今年初被批評在FIFA相關的支付上無視洗錢風險規定；寶盛在執行客戶調查程序時出現系統性問題，在執行客戶身分識別時，未能確認客戶與之建立業務關係時的背景和目的。

一名銀行行員在2017年被美國司法部判定有罪，其先前安排了一運動行銷主管對阿根廷足球協會主席的付款。

寶盛表示，自2016年以來已經發現營運的缺陷並進行改進，例如對客戶關係的重新再紀錄，並對部分客戶終止服務。

(時報資訊)