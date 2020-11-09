美國民主黨候選人拜登宣布當選總統，激勵周一日經指數刷新29年新高。本田汽車業績報喜，在汽車股中漲幅領先。

上周因美國政局不明而縮手的投資人蜂擁進場，他們看好拜登擴大財政激勵措施節與遏阻新冠肺炎疫情的能力。周一日經225指數收漲2.12%，為24,839.84點，創下1991年11月來新高，延續上周周線大漲8.1%的強勁升勢。東證一部指數今日收漲1.41%，為1,6781.90點，創下2月底以來新高。

豐田汽車與本田汽車分別收漲2.19%與大漲9.4%，受惠於中國市場需求持續復甦，兩家上季獲利強勁，也都將全年營業利益預測提高1倍多。運輸設備股指數收漲2.4%。

三菱日聯摩根士丹利證券全球投資策略師Takuya Hozumi表示，企業獲利復甦超出預期，這對日股意義重大，汽車製造商正展現出強勁的復甦。此外，相對受控的疫情亦為包括日本在內的東亞股市帶來提振。

主張「綠色新政」的拜登當選美國總統，再生能源股強勢表態。日本可再生能源開發商Renova漲6.4%、Erex飆升13.2%，以及日本最大太陽能進口模組公司West Holdings漲3.4%。

衛采（Eisai）暴跌23.6%，美國衛生主管機關委員會裁定該公司與Biogen共同開發的阿茲海默症療法，未證明可延緩該疾病的進展。

(時報資訊)