螺絲廠世豐(2065)10月營收達2.1億元，連續第三個月改寫歷史單月新高，今年前10個月營收年增16%並再創新高。此外，考量公司資金充沛與財務體質健全，世豐大方配息，第三季度擬配發每股1元現金股利。

世豐螺絲2020年10月營收2.1億元，受惠訂單出貨持續保持強勁動能，帶動單月營收已連續三月創歷史單月新高，10月營收表現較去年同期大幅成長53%。2020年1至10月合併營收為17.7億元，創歷年同期新高記錄，較去年同期成長16%。

世豐於11月6日董事會決議通過2020年第三季度盈餘分配案，通過配發每股現金股利1元。此外，因可轉換公司債轉換為普通股，影響流通在外普通股股數，世豐今年配發2019年股利合計為4.663元，其中包括每股現金股利2.798元、每股股票股利1.865元，並於今年10月23日發放2019年度每股2.798元現金股利，再加上，今年第三季盈餘配發每股1元現金股利，以今年世豐發放予股東合計股利來看，每股總計發放5.663元股利。

展望2020年第四季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐持續看好整體接單、出貨暢旺，以及緊接步入美國傳統銷售旺季，有機會推升主要客戶下單力道，目前整體訂單能見度保持5個月水準，且整體在手訂單金額較去年同期成長20%以上，目前仍積極採取加班、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求。

世豐受惠美國地區居家裝修風潮需求暢旺，美國地區銷售表現已連續4月保持成長，10月美國地區銷售較去年同期成長92%。

世豐指出，過往第四季出貨略低於第三季表現，由於美國地區居家裝修需求熱絡，以及美國房市需求轉強帶動下，目前持續感受客戶拉貨力道需求強勁，整體接單表現明顯優於去年同期，有望挹注第四季出貨表現持續續攻高檔。

世豐2020年第三季營收創新高，營業利益改寫單季次高，為0.57億元；稅後淨利3981萬元，季增27.65%，第三季EPS為0.96元。

世豐前三季營收創新高達15.6億元，年增率12.32%；但因受匯損影響以及股本增加下，世豐前三季淨利1.08億元，比去年同期的1.22億元減少約11.69%，基本每股盈餘2.71元。

(時報資訊)