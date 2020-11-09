台中電競嘉年華12月登場，市長盧秀燕表示，打造台中酷城市。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕與「跨欄王子」陳傑、台中市體育總會電子競技委員會主委江肇國現場體驗VR射擊遊戲，感受電競的虛擬世界。（盧金足攝）

電競已被列為2020年亞運競賽項目，發展成龐大產值的電競產業，台中市長盧秀燕與台中電競嘉年華代言人「跨欄王子」陳傑、活動大使「亞洲統神」張嘉航，與台中市體育總會電子競技委員會主委江肇國9日體驗VR射擊遊戲，感受電競的虛擬世界。盧秀燕表示，市府致力發展電競產業，今年更直接編列預算舉辦電競嘉年華，將打造台中成為酷城市。

「2020台中電競嘉年華」12月18日至20日在僑光科技大學登場，規畫校園盃《英雄聯盟》、Switch競賽《Just Dance與健身環大冒險》等賽事，還有網紅同樂會、熱舞實境秀等活動，精采可期。

盧秀燕表示，台中市致力發展電競產業，她上任後，市府在市議會支持下動用二備金舉辦電競嘉年華，今年則正式編列預算舉辦，12月中下旬的電競嘉年華將有電競高手齊聚一堂，歡迎參加。

經發局長張峯源、台中市體育總會電子競技委員會主委兼市議員江肇國、市議員黃健豪、張彥彤、劉士州等人出席時，多名年輕議員風聞「亞洲統神」張嘉航的電競功力，變成粉絲當場較勁。

活動代言人「跨欄王子」陳傑表示，他在訓練之餘，喜歡玩電競放鬆、排解訓練壓力，他認為電競和運動一樣都需要戰略，運動家精神也能套用在電競上，是很棒的活動。

活動大使亞洲統神張嘉航強調，電競活動與團隊默契息息相關，也包括很多面向，如運動、音樂、射擊等，12月電競嘉年華歡迎民眾踴躍參加，感受電競魅力。

運動局長李昱叡表示，「2020台中電競嘉年華」安排校園盃《英雄聯盟》、Switch競賽《Just Dance與健身環大冒險》等賽事，現場還規劃YOUTUBER VVIP見面會、線上暢遊嘉年華、熱舞實境秀、LIVE音樂會、COSPLAY人氣大賽等多元活動，不只讓電競好手交流，歡迎所有民眾共襄盛舉。

電競已被列為2020年亞運競賽項目，市府積極推展電競運動，每年玩家最期待的大型電競社群活動「WirHouse 2020電競社群全國派對」將於11月27、28、29日首度在台中展開；「台中市英雄聯盟市長盃」12月12日舉行，歡迎全台各地民眾踴躍參加。

(中時 )