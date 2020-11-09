彰化為台灣西部走廊的人口大縣，每逢節日必定塞車，而民眾也早已習慣，9日交通部長林佳龍受立法院交通委員會邀請，到彰化進行交通建設考察，彰化縣長王惠美等民代，齊聚高鐵車站下，一同探討國1彰化段壅塞、東彰道路南延、南彰化銜接國3等交通議題，王惠美說，交通網絡必須 多面向考量，呼籲行政院盡速核定台中捷運綠線延伸到彰化，並請部長優先核定補助縣道152線拓寬經費4.95億元，讓彰化的成長與發展能夠更進步。

林佳龍表示，國道1號會壅塞，彰化段確實是一個瓶頸，目前要求高公局針對短中長期，來進行一個統整的改善計畫，包括上下匝道、聯絡道，以及車道將增加為4線道等措施，另外包含路往國1、3及61線，還有東西向的串聯，讓彰化的交通網絡四通八達，才能根本解決國道彰化段壅塞問題。

林佳龍說，像今年接連幾個連續假期，先前開通的61線芳苑大城段，就有效的分流國道1、3號的壓力，但仍有許多用路人不曉得；那接下來東彰南延部分，以及南彰銜接國道三號路網計畫，交通部這邊也會盡力來協助，讓整個大彰化地區，能夠有更完整的道路系統，進而解決國道時常壅塞困境。

王惠美說，彰化是六都以外第一大縣，但也是最窮的縣，統籌分配款是最少的，經費都須仰賴中央給予補助，呼籲行政院盡速核定台中捷運綠線延伸到彰化，並請部長優先核定補助縣道152線拓寬經費4.95億元，讓彰化的成長與發展能夠更進步。(吳建輝攝)

王惠美表示，國１彰化段存在許多車流瓶頸點，造成常態性壅塞，平均平日交通量能達到15萬輛以上，更不用說假日或連續假期，目前高工局針對彰化瓶頸路段3座跨越橋辦理改建，在現有路線上增加一個車道，來提升彰化員林路段容量，以紓解壅塞。

王惠美說，彰化是六都以外第一大縣，但也是最窮的縣，統籌分配款是最少的，經費都須仰賴中央給予補助，感謝部長特別下鄉關心我們，目前東彰南延部分，第一階段6億餘元經費已經到位，包含土地價購等都已經完成，最後就差4億9千多萬預算，今天部長允諾後就能盡快發包，讓工程盡速完成。

王惠美還說，彰化東側缺乏快速路網，縣府積極闢建八卦山西側公路系統「東彰道路」，共分北段、中段及南段三段推動，未來串聯74甲、台76線、台3線等，從區域路網蘇解國1、3中部車流，還能串連南投、雲林等交通運輸服務，目前中段已完工通車，北、南段正辦理工程設計及用地取得，也期盼中央能夠給予大力協助，讓彰化交通網路更順暢。

彰化為台灣西部走廊的人口大縣，每逢節日必定塞車，而民眾也早已習慣。(吳建輝攝)

(中時 )