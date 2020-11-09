國際影后章子怡2015年嫁給大她8歲歌手汪峰，夫妻婚後陸續生下一對子女，湊得「好」字，小倆口從交往到婚後仍不時被網唱衰，但他們都以行動來證明夫妻情不變，而汪峰、章子怡近日則被網捕獲現身看表演，不少人都要與汪峰合照，章子怡也樂得當攝影師，相當親民。
有網友今（9日）凌晨在微博曬出野生汪峰、章子怡照，透露夫妻倆一起現身北京看音樂表演，該網友就透露，他的友人想要和汪峰合照，章子怡也樂得當攝影師幫忙拍照，大讚章子怡「人太好了啊！」
章子怡和汪峰不只大方答應拍照要求，夫妻倆還不忘和民眾握手，完全沒有藝人架子，親民模樣被讚爆，同時，汪峰也被拍到，他緊牽著章子怡的手，滿滿「老公力」MAN度爆表。
其實章子怡和汪峰過去也曾被拍到私下互動，當時兩人被直擊現身看音樂會，汪峰還不時緊摟章子怡纖腰，而章子怡和汪峰當父母後仍有約會行程和兩人世界，也讓外界見識到小倆口甜蜜的一面。
(中時新聞網)
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