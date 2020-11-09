國內又有藥廠出包，這次是因降低成本將乾燥劑減量釀禍，食藥署今天公告，歐業熱拿痛錠為省成本將乾燥劑從每百顆1包減為每千顆2包，導致藥物受潮外觀異常，要求業者應在11月29日前回收8批共300萬顆，並須繳交回收成果與後續預防矯正措施。

食藥署指出，歐業熱拿痛錠主成分為ACETAMINOPHEN ，主要用於退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。經查原藥劑外觀應為淡黃色，但卻因包裝的防潮措施處置不當受潮，變為暗黃色，恐對藥效造成影響。

這款被下架回收藥物的8個批號分別為WD05、WD06、WD18、WD19、WE08、WE09、WE10、WG21，食藥署指出，歐業熱拿痛錠是由其他工廠代工，原本包裝為100顆附1包乾燥劑，但後來就改成每1000顆1包，但卻只放2包乾燥劑，最後是由代工廠發現藥劑受潮向食藥署通報。

對此食藥署指出，目前已要求廠商在11月29日前完成回收，同時還要繳交回收報告以及預防矯正說明，民眾若對手上藥物有疑慮，可回原開立診所向醫師諮詢。

(中時 )