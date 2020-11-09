桃市府推出石門活魚電子券30家餐廳可抵消費。（呂筱蟬攝）

石門活魚是桃園遠近馳名特色美食，觀光旅遊局推出「石門活魚電子美食券」，民眾即日起到指定網站登錄，就有機會抽中500元抵用券，可在30家配合餐廳做消費。另外石門水庫適逢賞楓季節，鼓勵民眾踴躍出遊吃美食、賞美景，共同帶動石門活魚品嘗熱潮。

觀旅局長楊勝評表示，石門活魚是桃園特色料理，料理方式從早期3吃到現在已發展超過百種吃法，為了讓更多民眾品嚐這份好味道，規畫「石門楓活魚-石門活魚電子美食券」活動，將提供全國民眾限量3300組、每組新台幣500元電子美食券，部分合作店家也將推出超值優惠，共同帶動石門活魚品嚐熱潮。

即日起到11月16日止，民眾可以至活動網站https：／／fish.tycg.gov.tw填妥身分證字號及手機門號等資料，每個身分證字號限登記1次，市府將在11月17日辦理抽籤並發送電子活魚美食券簡訊，中籤者收到簡訊後依指示步驟取得石門活魚電子美食券QR Code，從11月18日起至12月27日間可前往30家合作店家消費享折抵優惠。

(中時 )