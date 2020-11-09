美國總統大選結果出爐，拜登宣布勝選，不確定性消除，在美股期指強漲帶動下，激勵台股再創新高、站穩萬三，終場大漲逾150點收13,127點。立委羅明才9日於財委會上問金管會主委黃天牧，未來台股1萬3千點是不是常態？會不會攻上1萬5千點？黃天牧期許台股「穩步趨堅」。

羅明才質詢時表示，台股再創歷史新高，外資不斷匯入、新台幣強強滾，金管會對台股創新高看法為何？

黃天牧表示，台股有「基本面」及「資金面」支撐，加上美國總統大選不確定性已漸降低了，拜登自行宣布當選了，這對資本市場是正面的。

羅明才表示，雖然拜登宣布當選，但還有很多國家不承認，像墨西哥，主委怎麼就能確定？

黃天牧指出，我們還在觀察，但至少現在不確定因素在降低了，對資本市場正面的。

羅明才進一步追問，台股1萬3千點會不會是常態？之前他也問過前主委顧立雄萬一是否為常態，未來台股是否挑戰1萬5千點？

黃天牧表示，這不是監理機關可以預測的。金管會不會對股市的「價」特別估計，因為影響股市有很多原因包括：基本面、資金面，而美國總統選舉是不確定性因素，去除後，資本市場趨於穩定，未來對台股希望「穩步趨堅」。

(工商 )