相當受到車迷歡迎、推特有將近90萬人追蹤的美國NASCAR車手切斯・艾略特（Chase Elliott），成為NASCAR新科冠軍，年僅24歲的她，也是賽史第三年輕冠軍。

切斯・艾略特是名人堂車手比爾・艾略特（Bill Elliott）的兒子，繼承父親衣缽的他，也向父親一樣在賽場上發光發熱，他是繼45歲隊友強森（Jimmie Johnson）2006年奪得生涯第7冠之後，亨德里克賽車運動和雪佛蘭車隊首位獲勝的車手，他的成功也象徵了強森和他的世代交替。

賽後切斯・艾略特興奮說道：「我說不出話來了，太不可思議了，我的天哪！我們成功了，這一切好不真實！感覺像在作夢，希望這場美夢不要醒過來。」

切斯・艾略特也阻擋了潘斯基車隊車手羅加諾（Joey Logano）、凱塞洛斯基（Brad Keselowski）登上王座的希望，原本領先了125圈、最終屈居第二的凱塞洛斯基表示：「沒有在對的時間拉快速度，雖然無法獲勝很難受，但我們夠強壯，會挺過這次打擊的。」

(中時 )