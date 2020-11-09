有著「液晶面板之父」榮銜的日本夏普9日宣布已成功利用用在液晶面板開發中培養的薄膜表面的特殊加工技術（Mosseye技術），開發出含面罩/眼罩/鼠標罩在內的4種類型、6種型號的高性能防疫面罩，其中聚碳酸酯纖維的新品已於9日正式上市發售，其他5個型號的口罩也會在12月7日前陸續登場，總銷量上看3萬個。

新冠肺炎疫情日趨嚴重，為了防止疫情擴散，防止飛濺的衛生用品的市場需求日趨殷切，著眼於此，日本夏普與產品設計師Iss Our Oura（NPO“ Mamoru Mamoru”代表董事）合作開發了一種薄膜可以用來隔絕病菌，該薄膜係利用了液晶面板開發中所採用的特殊表面處理技術（Mosseye技術），來增加其貼合度和耐用性，此外，新品也採用了新開發的特殊丙烯酸樹脂作材料，除了不會因陽光和光線的反射而遮擋視線外，還可以有效防止高濕環境下的霧氣和呼氣，讓視線永保清晰，至於支架採用的是輕質鈦合金鏡架，就算長時間配戴也不會覺得累。

為了增加市場的接受度，日本夏普還特別設計了一款採用聚碳酸酯框架的平價款面罩，定價僅1,980日圓，搶先在9日上市，至於其他五個型號的產品全數採用輕質鈦合金鏡架，訂價也稍高，大致落在5,980至8,980日圓間，將於2020年11月27日、11月30日、12月7日陸續發售。

(工商 )