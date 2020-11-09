蘋果ARM MacBook出貨前的寧靜？廣達10月營收月減近兩成 15:502020/11/09 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果ARM MacBook出貨前的寧靜？在Chromebook出貨依然暢旺下，廣達10月筆電出貨量仍有600萬台，只比上個月少6.6%，但10月營收比上個月大減近兩成，僅有903.39億元，廣達表示，營收減少是產品組合改變所致。 市場則認為，廣達營收月減幅度遠高於筆電出貨量月減幅度，與高價的蘋果MacBook正在進行新舊機種轉換有關，蘋果將亮相新款搭載蘋果自行開發ARM處理器的新筆電，在新品正式發表、出貨後，廣達營收可望再度走高。 (工商 ) #廣達 #蘋果 #AR #MacBook #寧靜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘋果ARM MacBook出貨前的寧靜？廣達10月營收月減近兩成 15:502020/11/09 財經 《光電股》缺料＋長假影響 面板雙虎10營收月減個位數 15:052020/11/09 財經 《半導體》外資上周買超 台積電續漲 09:592020/11/09 財經 《半導體》聯電10月營收創次高 Q4再戰新高 14:482020/11/09 財經 《電腦設備》融程電10月營收寫次高 全年締新猷有譜 16:472020/11/09 財經 《汽車股》東陽前10月營收減2成 苦缺櫃Q4拉貨觸礁 10:162020/11/09 財經 《半導體》華邦電10月合併營收月減8.19％ Q4吃蘋果強身 16:302020/11/09 財經 出貨回溫 緯穎前十月營收創高 04:102020/11/09 產業．科技 《觀光股》漢來美食10月營收續登同期高 今年獲利拚勝去年 16:132020/11/09 財經 華碩10月營收續站5年同期高點 15:592020/11/09 財經 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 藍色浪潮沒來華爾街樂翻 專家預言美股1年內驚人走勢 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 拜登勝選行情旺 道瓊期指漲400點 人民幣強勢升不停 - 財經 人均所得3萬美元 明年可望達陣 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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