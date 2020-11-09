蘋果ARM MacBook出貨前的寧靜？在Chromebook出貨依然暢旺下，廣達10月筆電出貨量仍有600萬台，只比上個月少6.6%，但10月營收比上個月大減近兩成，僅有903.39億元，廣達表示，營收減少是產品組合改變所致。

市場則認為，廣達營收月減幅度遠高於筆電出貨量月減幅度，與高價的蘋果MacBook正在進行新舊機種轉換有關，蘋果將亮相新款搭載蘋果自行開發ARM處理器的新筆電，在新品正式發表、出貨後，廣達營收可望再度走高。

(工商 )