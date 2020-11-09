台灣大哥大9日宣布，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台 (GeForce NOW)，9日起正式上線。

引發玩家高度關注討論、爆表狂推，免費期間吸引超過上萬人體驗的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台從9日開始開放所有玩家註冊，月付299元或年付1,788元 (Premium 白金方案)，可享有GeForce NOW無限遊玩次數、無須排隊等待可優先暢玩，以及享受 RTX光線追蹤技術等絕佳遊戲體驗，亦有Basic方案可免費試用。

台灣大特別針對台灣大的既有電信用戶，量耳打造打造電信+雲端遊戲的雙重超值方案，包括「5G GFN好速成雙專案」，月付1,549/1,749元，除享5G高速行動上網吃到飽、居家光纖上網不加價、網內免費，網外+市話最高450分鐘免費打，一站購足行動及光纖上網的優質服務之外，並可即刻成為GeForce NOW Premium 白金會員，並獲現金價值最高4,500元的MyCard遊戲點數或momo幣 (好禮2選1)，以及加碼贈送myVideo和MyMusic影音前6個月免費，擁有超過上萬部影音內容與近千萬首音樂曲庫等影音服務。

「5G GFN手機商品專案」則月付1,549元，能搭配Samsung A51、realme X50、vivo X50e、OPPO Reno 4Z等5G手機，以及網內免費，網外+市話最高330分鐘免費打的優惠，同享合約期間GeForce NOW Premium 白金會員服務再加碼MyCard遊戲點數2000點+電競【Razer 雷蛇】Kishi手遊控制器 (市價2,690元)等。

此外，指定台灣大5G或是999以上資費搭配ASUS ROG Phone 3的用戶，亦可享有GeForce NOW 3或12個月不等的免費體驗。若只想單獨選搭GeForce NOW的台灣大用戶，亦可享有年繳客戶的優惠，月付149元。

台灣大哥大新媒體服務副總經理李芃君表示，GeForce NOW限定體驗期間好評不斷，2個月內湧入上萬名首批邀請的玩家體驗，無論是平台的順暢度、遊戲的多元性等都獲得了許多正面評價。

李芃君指出，體驗的玩家以男性占比65%為主、女性35%，而單一用戶遊玩的最高紀錄在1個月內高達200個小時，黏著度可見一般。玩家喜愛的遊戲又以競技射擊、冒險動作、角色扮演等對於遊戲畫面細膩、效能流暢以及低延遲都有極高要求的遊戲類型為主，如最新上線的《軒轅劍柒》及《黑色沙漠》等。

台灣大強調，有了GeForce NOW，玩家可以藉由5G行動網路的大頻寬及低延遲，或是居家寬頻上網，在手機及文書筆電等裝置上也能感受絕佳的遊戲流暢度。

公開上線之際，GeForce NOW除了已可支援超過700款的遊戲外，也引進對硬體需求高的CD PROJEKT RED的《電馭叛客2077》，只要透過GeForce NOW，玩家們不必顧慮設備就可以暢玩。

台灣大強調，GeForce NOW讓玩家擁有在雲端上遊戲的能力，即便使用不具高效能的裝置，玩家也能如同將GeForce顯示卡虛擬地加入任何筆電、Mac或Android手機上，讓這些裝置搖身一變成為強悍的電競主機，隨時隨地皆可暢玩自己喜愛的PC遊戲。更重要的是，GeForce NOW可以即時連接上玩家在數位遊戲商店(如STEAM、EPIC、Ubisoft Connect、Wargaming等)中已擁有的PC遊戲或是多款熱門的免費暢玩遊戲，隨時可以呼朋引伴參與PC社群並與成千上萬的玩家連線。

(工商 )