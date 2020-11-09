台南一名鄭姓男子在女兒出生6個月後與妻子離婚，就將女兒交給弟弟扶養，從此不聞不問，等到女兒長大後他淪為街友；地方慈善團體日前連絡女兒，希望她能將父親接回家中扶養，但她反控父親從未養育過她，因此向法院請求免除扶養義務，法院判准。

判決書指出，該女兒在1988年6月出生，其父母在同年12月離婚，她就被父親交給叔叔扶養，父親從此不聞不問，從未照顧過她，後來父親因為好吃懶作和多項前科淪為街友，日前她接到慈善團體電話，被要求將父親接回家中扶養，讓她不解「小時候他沒有扶養我，為什麼我需要扶養他，實在不公平！」

該女兒目前在工廠上班，每月薪水2萬4000元，也生下一位女兒要扶養，因此沒有多餘心力與財力扶養生父，決定向法院請求減輕或免除對父親的扶養義務。

法院調閱該女兒的勞保記錄，發現她15歲就讀建教班，即開始投保勞保，而父親在她成年前也有多個入監服刑紀錄，足以證實父親沒有善盡扶養責任，因此判准免除她對父親的扶養義務。

(中時新聞網)