環狀線之爭愈演愈烈，北市議員今怒嗆整條線北市出資逾50％，新北僅26％，北市長柯文哲也暗酸「若真的要親兄弟明算帳，新北會受不了」；對此新北市長侯友宜下午受訪時避談環狀線，他僅回應，現在最重要的，是儘早完成新北市境內的捷運興建，尤其是拖了18年的汐東段，要趕快核定、趕快興建。

雙北市長不斷隔空互槓環狀線經營權，北市議員鍾佩玲要求柯文哲硬起來，認為整個環狀線工程北市出資逾50％，不該任由新北吃豆腐占便宜，柯文哲也說「醫生本來就不會跟病人去爭執，真的要親兄弟明算帳，新北會受不了。」

侯友宜下午受訪表示，對他來說現階段最重要的，要把新北市境內捷運趕快蓋起來，尤其是拖了18年的汐東段，必須趕快核定、趕快興建，大家全心全力好好做事，讓新北捷運一條一條儘速蓋好，是他現階段最重要的態度。

至於是否希望交通部儘速出來協調環狀線？侯友宜說，新北市會全力以赴，讓新北的捷運一條條落成，新北的經營有新北的步驟，希望讓新北市因為交通捷運的發展，讓大眾運輸更蓬勃，也帶動新北市的經濟與繁榮。

(中時 )