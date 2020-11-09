新豐鄉松林國小學生爆增，縣府教育處提出三個方案增建校舍，方案一在校內增建遭7成家長強烈反對，縣議員吳傳地要求取消方案一，選擇校外覓地興建校舍的另兩個方案，教育處長楊郡慈指方案一會暫停執行，與方案二和三共同做評估。

松林國小從規畫48班暴增到55班，縣府教育處計畫在操場旁增建25間教室的教學大樓，分兩期總經費要1億5千萬元，明年第一期預算7500萬已送議會將進行審議。

松林國小家長認為，方案一將會犧牲既有綠地、遊樂設施及操場跑道，導致學校活動空間不足，並且違反教育部「國民小學及國民中學設施設備基準」規定，成立自救會反對現有校地增建。

縣長楊文科表示，松林國小內再興建教室是否違反規定，將會向教育部請示，教育處若評估不執行方案一，一定要找出最好方案，做好超前部署，妥善安排學生到外校就讀。

縣議員吳傳地指縣府教育處向家長調查，方案一在校內增建教室，強烈反對和反對的家長 有近7成，贊成2成多，老師調查部分是沒人贊成在校內再蓋校舍。

吳傳地要求教育處應公開承諾排除方案一，讓家長安心，不然明年第一期7500萬元預算若通過，會讓家長認為縣府執意要在校內蓋教室。

吳傳地認為，教育處應在方案二學校鄰近地點擴建校舍，或方案三在校外覓地蓋第二校區，長期則和新豐鄉公所協調，透過都市計畫通盤檢討，在山崎都市計畫區規畫文小和文中用地，才能解決松林地區人口不斷增長衍生的學生就學問題。

(中時 )