機場捷運A18高鐵桃園站新設多項便民設施，市長鄭文燦9日前往視察，致贈復興區甜柿給桃捷團隊。他指出，儘管防疫期間運量大幅降低，仍有許多人堅守崗位讓營運安全、服務品質不打折，隨著青埔地區成為觀光熱點，五月天也再次選擇在桃園跨年，未來機捷服務旅客會更多。

桃捷為提升服務品質，在今年10月陸續完成直達車及全線21個車站升級無線充電服務，並於捷運A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站及A21環北站設置「ChargeSPOT」行動電源租借站，讓旅客搭乘機捷通勤、旅遊更便利。

鄭文燦指出，疫情趨緩後青埔地區Xpark、新光影城、IKEA等休閒娛樂設施陸續進駐，市府和業者也陸續舉辦大型活動，機捷旅客變多機捷小旅行也回溫，運量才因此回升。此外，今年五月天及市府也持續在青埔舉辦跨年活動，預估搭乘機捷人潮將會更多，青埔會更熱鬧。

(中時 )