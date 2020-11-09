台南外籍女大生遭隨機擄走殺害，震驚全國；新北永和一名游姓美髮師日前上網發文，表示下班走回家時，遇到陌生男子尾隨，當她拿出拿出鑰匙，男子突然轉身要追她，嚇得她拔腿就跑。事後游女報案，警方獲報後調閱監視器找到該名可疑男，男子無辜表示，只是與游女擦身而過回頭看一眼，沒有尾隨或任何惡意。

游女7日在臉書社團《我是永和人》發文「現在的治安狀況真的差到不行，差點看不見明天的太陽」，她表示凌晨下班後停好車，「一個陌生男子（像流浪漢）跟我一起走在同一條路上，我們都互走對面，他卻越走越近」，「我走快到家時拿出鑰匙，他突然轉身要追我，我嚇一個拔腿就跑」。

游女事後報警並發文，提醒永和人注意安全。警方調閱監視器畫面，發現游女指稱的男子沒有尾隨的狀況也沒有肢體接觸，不過仍持續追查，找到該名黃姓男子。

據三立新聞報導，黃男向警方表示，當時酒後前往該處找朋友，印象中只是跟游女擦身而過，回頭看了一眼，沒有惡意、沒有尾隨，可能是酒後醉態讓人誤會。游女得知「真相」後表示不願追究，但感謝警方及相關單位的重視及幫忙。

(中時新聞網)