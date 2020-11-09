蘋果（Apple）將在11月11日舉辦接連第三個月的新品發表會，預計將會推出採用蘋果自行研發晶片（Apple Silicon）的Mac。根據蘋果在WWDC的說明，大量的App Store App將可以無縫運行在Apple Silicon Mac之中，其相關證據已可在App Store輕鬆查到！

蘋果自行研發的Apple Silicon，不同於英特爾晶片，因為與使用於iPhone、iPad的A系列晶片一樣都是ARM架構，將可以在Apple Silicon Mac推出第一天，就可以完美運行所有為iOS、iPadOS開發的應用程式。根據過往相關統計，等於瞬間就能為Mac App Store增加超過至少200萬個應用程式，也進一步統一了蘋果旗下的App Store。

如今點開iPhone當中的App Store，在相容性資訊已可看見除了相容於iPhone、iPad、iPod touch的軟體版本資訊外，也出現了支援Mac系統的資訊。以「LEGO Tower」這一款遊戲為例，就已出現了支援macOS 11或以上版本的資訊，這指的就是尚未推出正式版本，預計將會與Apple Silicon Mac一同推出的macOS Big Sur。

除了原生支援iOS、iPadOS的應用程式，將可在Apple Silicon的Mac當中完美運行外。針對原先針對使用英特爾晶片所開發的Mac應用程式，蘋果也提供開發者藉由Xcode 12 在幾天內改寫 app 的功能。開發者也可利用 Universal 2 應用程式二進位格式，同時開發出可適用於 Apple 晶片架構的 Mac 以及 Intel 架構的 Mac的應用程式；透過 Rosetta 2 轉譯技術的協助，使用者將能執行那些尚未更新的現有 Mac app，甚至包括外掛模組。借助虛擬化技術，則可讓使用者在Apple Silicon的Mac中執行Linux。

此外蘋果也指出他們與微軟、Adobe積極合作，為Apple Silicon Mac在推出的第一天就能擁有更完整的第三方程式支援做足準備。事實上這點出了蘋果Mac轉向Apple Silicon的成功關鍵之一，也就是未來是否能持續吸引開發者支援此生態系。此外，不同於iPhone、iPad等行動設備，採用Apple Silicon的Mac效能是否足夠強大，能運行過往英特爾晶片筆電能順利執行的大型程式，來發揮其生產力，也將是未來採用Apple Silicon的Mac能否持續在市場上得以獲得消費者青睞的關鍵。

(科技)