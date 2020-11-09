陳淑芳回民視，王瞳、黃瑄熱情擁抱。（民視提供）

陳淑芳回民視發送電影票。（民視提供）

81歲的「國民阿嬤」陳淑芳，今年以電影《孤味》、《親愛的房客》分別入圍金馬獎最佳女主角獎及女配角獎，她自掏腰包買了300張主演電影的電影票，9日特地回娘家民視發送票，她說自己一路被民視照顧，儘管最近電影宣傳通告滿檔，還是要抽空時間回民視走走。陳淑芳一進民視林口總部，就受到電視台工作人員的祝福簇擁，她笑說果然回到家最好。

陳淑芳表示，自從拍了民視8點檔《幸福來了》之後，整個人幸福都來了，工作滿檔，尤其正在ON檔的8點檔的《多情城市》，裡面「魔法阿嬤」也深受觀眾喜愛。她特地撥空回民視攝影棚，正在排戲的藝人王瞳、黃瑄看到阿嬤還飛撲熱情擁抱！王瞳表示，跟陳淑芳阿姨合作很多檔戲，知道阿嬤入圍多項金馬獎，很替她開心。大家還一起為陳淑芳加油，希望她可以順利抱金馬回家，對於陳淑芳熱情來送票，演員們都加碼說會自己買票進戲院支持國片。

看見熟悉的攝影棚及工作人員，陳淑芳笑得開心，她打趣地說：「班表應該可以寫上我名字，我準備好回歸了。」

陳淑芳表示，下半年剛好兩部電影《親愛的房客》以及《孤味》正在熱播中，這兩部電影是不同的感覺，且都從劇本就令她非常感動，因此她也非常賣力跑宣傳行程。她也分享養生祕訣，就是睡眠要充足以及飲食不忌口，「我現在82歲（虛歲），想吃甚麼就吃，把自己心態年齡降到28歲，有空就插花，讓自己開心，維持活力」。

(中時 )