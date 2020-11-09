高雄一名女騎士日前收到一張違規罰單，罰單上違規事實「任意駛出邊線」，挨罰600元，而她當時正騎乘於路肩，就吃罰單，令她相當不解，對此，警方表示，不會刻意開罰，但民眾若是遭檢舉，只能依法處理。

據《東森新聞》報導，這名女騎士遭開罰地點於高雄大社區的旗楠路，她於9月22日騎乘機車行經此時，卻因「任意駛出邊現」，被依違反道交法被開罰600元，但不少民眾看了之後都直呼「這裡不就是機車道嗎？因此地下班時車流量較大，根本沒法將騎在中間車道」，另外地面也無標示「禁行機車」字樣，讓人不禁反問「不然我們要騎哪裡？」

對此，高市仁武分局交通組長蕭世典指出，「白色實線是屬於路面邊線，那汽機車不得任意駛出，這個路面邊線，除非你是要準備要停車，或者是臨時停車。」而事實上，民眾口中的機車道，以法規來說其實是路肩，汽機車皆禁行，否則恐違反《道路交通管理處罰條例》。

被開罰的騎士不滿認為因此遭開罰很瞎，表示不會乖乖繳600元罰單，並說道若每個人都這樣子遭罰，根本就是在做業績。

(中時新聞網)