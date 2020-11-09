公視董事爭議不斷，今天上午由立院各黨團推派的審查委員召開審查會議，國民黨推薦的委員不出席，會議上通過民進黨推派委員所提臨時動議，以出席委員3／4以上多數計算通過門檻，缺席者視為棄權，下次會議將適用。國民黨團總召林為洲今天下午開記者會痛批這種擅改規則方式離譜，嗆如果可以這樣亂改遊戲規則，「我去跳海！」

國民黨質疑公視董事名單，林為洲指出，有部分被提名人可接受，如宏碁集團創辦人施振榮等，他就相當敬重。不過其中也有許多立場綠色鮮明的，如野百合時代知名的周奕成，是民進黨網軍頭子，PTT創辦人杜宜瑾，財信傳媒董事長謝金河、台大歷史系教授陳翠蓮也是立場深綠。

對於5名國民黨審查委員不出席，林為洲表示，國民黨認為這次提名審查時間倉促，應該要慎重審查，且被提名人的人選他們也不滿意，有些人不符合社會公正性。

國民黨推薦審查委員今天上午都缺席會議，導致無法以全體委員方式來表決。民進黨推薦的審查委員蘇正平提臨時動議，以出席委員3／4以上多數計算通過門檻，缺席者視為棄權，出席10名委員，有8名委員投票通過提案，有部分委員認為這有疑慮。會議決議開會延期，但下次會議將適用這提案，文化部長李永得痛批國民黨是赤裸裸政治綁架。

林為洲批評這種開會開到一半自己改規則的方式相當「離譜」，文化部認為《公視法》本身並未寫清楚四分之三是出席委員還是全體委員。林為洲則舉其他類似法律來看，如果有要求出席委員四分之三同意的，條文都會明定「出席」。

林為洲說，如果需要出席就會寫「出席」，他們竟然在這裡做文章，他也公開向這些審查委員挑戰，可以這樣臨時改遊戲規則嗎？「我去跳海」，看他們敢不敢，如果可以這樣改，請他們都去跳海跳給大家看。

林為洲認為這些規定都是寫在法律裡面，要改就應該來立法院改，而不是自己開會自己改，還可以馬上適用，如果這樣的話，是不是每次開會都可以亂改規則，通過標準越改越低，然後就統統通過？這樣還有審查機制嗎？等著他們自己下次會議去「適用」，看他們適用之後如果通過了，這些人又敢不敢去上任，上任後等著打不完的行政官司。

(中時 )