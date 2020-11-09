超音波的技術原本都掌握在海軍手上，或運用於工業技術發展，大概於1950年代開始，醫學開始採取超音波的技術來做各種檢查。現在準媽媽們做產檢時，總會從超音波影像中看到貝比的頭部、小手手，並存留下各種可愛的影像。如果吃完大餐後容易右上腹痛，醫師會安排腹部超音波看看是否膽結石正在作祟。

(圖/照護線上提供)

另外一個女性朋友們應該要定期做的超音波檢查就是「乳房超音波」，而且是從30歲以上就應該定期檢查。目前國健局有補助45歲以上的婦女每兩年接受一次「乳房攝影檢查」，而非超音波，因此很多民眾並不知道乳房超音波的重要性。然而，多數台灣女性的乳房較緻密的，會影響到乳房攝影的判斷率，所以，並不是攝影說沒事就沒事。還有，乳癌是發生率最高的女性癌症，甚至台灣女性的乳癌發生時間還比外國人都還來得早，最好別等到45歲以後才開始檢查，而要在「三十而已」的年紀，就開始定期接受乳房超音波檢查。

○乳房超音波檢查大概是怎樣做的呢？

當要做定期檢查時，大家最怕「這個檢查不舒服」！讓人打消一年報到一次的念頭。做乳房攝影時，技術師會用壓克力板夾住患者的乳房，左右夾一次，上下夾一次，被夾過的人常覺得痛得不得了而超有陰影。不過，好消息來了，做乳房超音波不會那麼不舒服！患者躺在檢測床上，醫師會擠上一些凝膠，拿超音波探頭微微壓迫乳房，並從不同方向滑過，以確保了解每個位置的乳房狀況。若看到有疑慮的東西，醫師可操控探頭，從不同的角度切入，用多個平面的影像得出空間感，了解腫瘤的型態。

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○ 做乳房超音波，要怎麼知道什麼是正常，什麼是不正常呢？

乳房超音波是可以用來區辨腫瘤的。像一開始乳房超音波發明後，就是先用來區辨乳房裡的纖維囊腫與其他實心腫瘤的。

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■ 纖維囊腫

纖維囊腫是發生率很高的乳房良性變化，代表乳腺裡有液體蓄積，就像一顆顆水球一樣，也有人會稱此為水瘤、水泡，大概都是類似的意思。在超音波下，乳房纖維囊腫會呈現為一顆有明確的範圍的腫塊，壁很薄，內容物沒有回音，這顆看起來都是均質的黑色，但腫塊後方有很亮白的回音。假使這些條件都符合，就可以認定為纖維囊腫。假使乳房超音波發現患者只有水泡的話，不管是有一顆，還是有五顆、六顆，這些人就與檢查起來完全正常、沒有腫瘤的人一樣，一年追蹤一次乳房超音波即可。

然而，有的纖維囊腫會被稱為複雜性的水泡，例如是超音波下發現很多微小水泡聚集在一起的區域，或水泡裡有分隔，這類型的變化就會帶些許惡性機會，即使惡性機會很低，醫師很可能會請患者約半年就要追蹤一次。

■ 良性實心腫瘤的特徵

假使在超音波下，腫瘤看起來不是水泡，而是實心的樣貌，就要更注意是否有惡性的樣貌。如果我們在乳房超音波下，發覺這個腫瘤是個漂亮的橢圓形，而且扁扁長長，也就是寬度比高度來的長，與周邊有明確清楚的界線，超音波迴聲紋理顯示內容物呈現很均質，就會讓人比較放心。當具備這樣的特質，其最有可能是纖維腺瘤，無論摸得到或摸不到，應該可以先用追蹤的方式，三到六個月後再看腫瘤是否有變化即可。如果腫瘤長大、形狀變了、裡面內容物性質變了、或長的很快速，就要考慮進一步的檢查方式。

■ 惡性實心腫瘤的特徵

那哪些是我們不喜歡的腫瘤模樣呢？假使在乳房超音波下，腫瘤形狀長的尖尖刺刺，看起來並不圓滑，反而像長角出來，且腫瘤長的比較「高」，或說高度大於寬度，或腫瘤後方拖了一條長長的黑影尾巴，代表腫瘤很實心，讓音波難以穿過，都是不好的特徵。講白一點，就是「這個有可能是乳癌」。這時醫師會建議較短的時間就追蹤一次，或直接換方法檢查（像是加做個乳房攝影），或直接做個切片，取出一小部分的腫瘤組織化驗。

醫師簡介／黃致旻醫師，安安婦幼診所一般外科暨乳房超音波診。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)