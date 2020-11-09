不法集團刻意弄破貝克桶，導致廢溶劑傾倒於土地，造成汙染。（檢方提供／林瑞益高雄傳真）

橋頭地檢署日前接獲柯姓男子等人在旗山區北勢段某國有地任意棄置掩埋廢棄物，案經檢方漏夜訊問後，認為柯姓男子涉犯廢棄物清理法，罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕捕柯男，向法院聲請羈押禁見獲准。

51歲柯姓男子在旗山區胡亂棄置掩埋廢棄物，及掩埋廢溶劑等，嚴重汙染土地。專案小組於今年10月底前往柯男住處搜索，並通知柯男到案說明。

專案小組調查發現，高姓男子（已經被收押）與葉姓等嫌疑人組成的非法清除、處理廢棄物集團，於今年7月間，為賺取高額處理費用，自廢棄物業者接洽廢溶劑廢棄物後，因為要找尋適合棄置、掩埋廢棄物的土地，所以找上熟悉旗山地區的柯姓男子。

柯姓男子為了賺取高額處理費用，於是涉嫌提供高雄市旗山區北勢段某地號國有地，讓不法集團掩埋該批廢溶劑。

檢警調查，該集團雇用葉姓司機載運再有廢溶劑之貝克桶（存放化學異體的容器）前往旗山區北勢段國有地，再由高嫌僱用挖土機司機，將貝克桶掩埋於國有地，並刻意鏟破貝克桶，以利掩埋，造成廢溶劑大量滲流至土壤內。

經專案小組會同環保單位現場開挖、檢驗。發現遭棄置貝克桶數量達44桶，並驗出苯、四氯乙烯及丁酮等成分，汙染面積達1萬4383平方公尺，影響國土環境甚鉅，難以短期復原。

檢方訊問後，認為柯姓男子涉犯廢棄物清理法，罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕，向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時 )