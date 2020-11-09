台南市議員王家貞「死刑存廢」立場問卷題目及結果。（王家貞提供／洪榮志台南傳真）

死刑存廢議題爭議大，肩負維護治安重任的警察人員怎麼看？台南市議員王家貞9日公布一份針對台南市政府警察局各分局正副分局長及刑警大隊各隊正副隊長的問卷調查，結果支持死刑的比率高達90％，反對終身監禁取代死刑的比率也高達80％。

王家貞公布的「死刑存廢」立場問卷結果，55名受訪的警察幹部中，有高達50人支持死刑、1人反對、1人保留、3人拒答，支持死刑的比率高達90％；廢死團體提出的「死刑不符合比率原則，終身監禁可取代」，11人支持、44人反對。

同樣的問卷詢問台南市政府市長、祕書長及一級主管時，27名受訪者中，也有16人支持死刑、3人反對、8人拒答，支持死刑的比率59％；廢死團體提出的「死刑不符合比率原則，終身監禁可取代」，14人支持、9人反對、4人拒答，支持終身監禁取代死刑的比率約52％，顯示有半數以上的市府一級主管支持廢死團體的提議，與警察幹部的立場截然不同。

針對警察幹部部分，對於「反對死刑過於殘酷，危反人權」、「死刑無法嚇阻犯罪」、「執行死刑才能彰顯正義，還給受害家屬一個公道」、死刑具有嚇阻作用，維護社會秩序」、「不應該浪費納稅人的錢來養犯人一輩子」、「重大犯罪者再犯率高，並非每個人都能教化成功」等問題的回答上，明顯意見十分一致，均超過92％。

至於意見比較分歧的問題，則有：「有冤獄的可能，冤獄、誤判是無法挽回的」，支持28人、反對27人；「人有教化之可能性，應發揮在教育精神」，支持18人、反對33人；「殺人償命，一命抵一命」，支持38人、反對16人。

(中時 )