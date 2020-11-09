投資人看好拜登入主白宮，但國會分裂的情況，將降低美國推動加稅等重大財政變革的機率，同時又可望推出更多激勵措施，周一南韓股市追隨全球風險資產大漲，終場KOSPI指數收漲1.27%，為2,447.20點，連續第6日收高，並創下逾兩年來新高。

首爾Daishin Securities分析師表示，拜登的勝選緩解了美國政局的不確定性，並提高對激勵措施的憧憬，帶動全球股市上漲，而中國樂觀的經濟數據進一步提振市場信心。數據顯示，10月中國出口額創下19個月來最大增幅，表現優於市場預期，而進口額也持續升高。

電池製造商SK Innovation連漲第5天，周一收漲10.95%，盤中最高漲11.3%，站上1個半月新高。持續受惠於拜登「新能源政策」題材，其同業三星SDI與樂金化學分別收漲6.8%與1.9%。

外資今日買超韓股3282億韓元。

韓元勁揚0.58%，收在1,113.9兌一美元。

(時報資訊)