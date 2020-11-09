威剛(3260)第3季業績穩健，每股稅後淨利1.37元。受惠於今年固態硬碟(SSD)出貨動能持續強勁等帶動，今年前3季交出毛利率、營益率及淨利率「三率三升」的成績，前三季稅後淨利10.44億元，年增56%，歸屬於母公司淨利10.38億元，基本每股盈餘4.69元，表現為近3年來同期最佳水準。

威剛科技董事會今(9)日通過第3季財報，前3季營收233.63億元，年增26.32%。其中，第3季單季營運表現優於第二季，單季營收季增15.84%達86.55億元；稅後淨利3.13億元，季成長11.07%；歸屬母公司業主淨利季增14%達3億元，單季每股稅後淨利1.37元。

威剛表示，雖然第三季記憶體市況向下，但營收及出貨量穩健走揚，9月營收創下近兩年來新高，加上業外認列運彩獲利1.08億元，推升第3季整體獲利成長。

受惠於今年固態硬碟(SSD)出貨動能持續強勁，DRAM模組需求穩固，搭配庫存管理最佳化，威剛科技今年前3季交出毛利率、營益率及淨利率「三率三升」的亮眼成績，其中毛利率上升至15.72%，創歷年同期高點。今年前3季營業利益為15.66億元，較去年同期大幅躍進6.8倍；稅後淨利10.44億元，年增56%；歸屬於母公司淨利10.38億元，每股稅後淨利4.69元。

威剛公告10月營收為28.9億元，年增35.41%，雖然10月工作天數較9月減少3天，但各項產品出貨維持高檔水準。其中SSD產品營收站穩10億元以上，營收比重攀升至歷史紀錄達37.46%。威剛今年1-10月營收為261.58億元，年增26.81%。

展望未來，威剛認為，新款5G手機與新一代遊戲機陸續上市後，有助於拉升市場對記憶體應用，加上全球筆電需求暢旺，也將刺激SSD及DRAM模組出貨持續成長。

此外，DRAM及NAND Flash價格在歷經近兩個季度調整後，本季合約價下跌幅度可望收斂。威剛看好整體價格走勢優於預期及客戶需求不減，全球宅經濟效應可刺激電競筆電及周邊產品業績逐月向上，公司樂觀看待本季整體營運表現將有機會與今年第三季相當，甚至更加出色。此外，積極布局的工控事業也在今年導入多項新客戶專案，明年業績成長可期，也可望為公司整體獲利挹注新動能。

(時報資訊)