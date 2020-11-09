挪威政府將不會對挪威航空(Norwegian Air)提供更多額外的金融支援，挪威產業運輸部周一表示。

受到新冠疫情衝擊，挪威航空目前停飛了多數的機隊，在八月時曾指出，除非獲得新資金，並與政府對於新支援展開商討，否則公司將在明年第一季用盡所有現金。

在今年五月，債權人和出租人提出財務援救而控制了該航空公司，並讓公司獲得政府30億挪威幣(約3.29億美元)的國家擔保貸款，讓挪威航空免於崩貴。

挪威產業部長表示，挪威航空要求數十億挪威幣的額外支援，政府認為這不是政府資金負責任的使用方式。

產業部長表示，航空公司仍有可能提供足夠的服務，在未來仍看得到健康環境的競爭。來自瑞典的北歐航空(SAS)為挪威航空業最大競爭者，另外匈牙利的Wizz航空最近也重啟數條國內航線。

挪威航空先前指出，將有更多來自於出售飛機、更多債務轉換為股權，以及從挪威政府而來的融資，但是拒絕詳列各項來源的實際金額。

(時報資訊)