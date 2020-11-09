群聯(8299)於今(9)日發布全新一代旗艦PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5018-E18，董事長潘健成認為，該領先業界的產品將群聯坐穩NAND控制晶片技術的領先地位。

群聯表示，PS5018-E18不僅延續了全球首款的PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5016-E16的領先科技，更將讀寫速度直接推升至7.4GB/s與7.0GB/s的效能極限，讓PS5018-E18成為目前市場上最快且唯一讀寫速度均達到7.0GB/s以上的旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片，其搭載12奈米製程以及群聯獨家的CoXProcessor TM 2.0技術，群聯最新旗艦的PCIe Gen4 SSD控制晶片PS5018-E18，將為群聯的夥伴及客戶們提供最頂尖的效能與傑出的電源功耗效率。

群聯董事長潘健成表示，當市場的同業才剛開始要發佈他們的首款PCIe Gen4 SSD產品時，群聯已經與合作夥伴AMD共同發佈PCIe Gen4生態圈且領先市場量產超過1年半的時間了。對於群聯新一代的旗艦PCIe Gen4 SSD控制晶片PS5018-E18能充分發揮PCIe Gen4的頻寬且提供超過7.4GB/s的極速效能給終端客戶，不僅僅是群聯累積20年的技術能力展現，更代表著群聯也將引領未來NAND控制晶片的技術與發展方向。

此外，E18控制晶片採用群聯自主研發的多核心架構，不僅適合人工智慧AI之多工運算，更是遊戲玩家、內容創作者、以及效能狂熱者的最佳PCIe Gen4 NVMe SSD儲存方案理想選擇，採用八通道(8-Channels)的PS5018-E18 Gen4 SSD控制晶片，將提供使用者高達1百萬的隨機讀取速度以及最高8TB的使用容量。

(時報資訊)