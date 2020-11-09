台灣坊間有不少口耳相傳的傳說或習俗，被長輩拿來警惕孩子，但，這都是真的嗎？多數人應該都聽過指月亮會被割耳朵的神秘傳說，每次一被提出討論，總有不少人表示自己不信邪卻真的發生過，命理老師廖美然也表示跟妹妹小時候曾有過慘痛的「耳裂流膿」事件，自此不敢再犯，而許聖梅竟說，這傳說有科學根據。

廖美然老師在《新聞挖挖哇》節目中，分享小時候的經歷，她曾因月亮很美，就動手指月，結果隔天耳朵裂了，但她只覺得是巧合，沒想到某年中秋節，一家人想邊吃月餅邊賞月，但當天月亮被雲遮擋，她想起傳說如果看不見月亮，可以敲鍋子將其叫出，於是跟妹妹拿鍋子出來敲，月亮也真的露臉，兩人於是開心指月，邊喊：「月亮出來了！」。

沒想到隔天睡醒，廖美然跟妹妹都喊著耳朵痛，一看竟然症狀一樣，全都耳後裂開並流膿，此事如今回想起來還是很奇妙，「如果只有我裂，會想說湊巧，但我們兩個同時裂」，而聽了廖美然的分享，現場來賓也紛紛表示自己也有被月亮割耳朵的經驗，直呼這傳說相當玄妙，只能勸人「寧可信其有」。

許聖梅則說，其實「指月割耳」是有科學根據的，有小兒科醫師表示，「割耳朵」多是異位性皮膚炎、濕疹造成，另一說法是日月星辰有特殊磁場，對人體多少有影響，也有人是秉持「萬物皆有靈」的觀念，來告誡晚輩不可亂指，應保持尊重，至於要怎麼解釋甚至信與不信，就看各人選擇。

(中時新聞網)