苗栗陶藝術節將於周末登場，今年以「熠．韻」為主題，展現苗栗陶一路走來蘊藏前人累積的智慧，以及因應時代的創新，9日苗栗縣長徐耀昌等人啟動陶藝節系列活動，邀請民眾共享陶藝之美。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，公館鄉裝飾陶瓷在60、70年代風光一時，被譽為陶瓷故鄉，縣府為讓苗栗陶藝風華再現，從2016年起舉辦苗栗陶．台灣柴燒藝術節，迄今邁入第5屆，成為陶藝界的年度盛會。

公館鄉陶瓷產業風光一時，被譽為陶瓷故鄉，苗栗縣政府振興陶藝風華，連年舉辦苗栗陶藝術節，展現在地陶藝人才精湛技藝。（何冠嫻攝）

公館鄉被譽為陶瓷故鄉，苗栗縣政府振興陶藝風華，連年舉辦苗栗陶藝術節，展現在地陶藝人才精湛技藝。（何冠嫻攝）

苗栗陶藝術節將於公館鄉苗栗陶瓷博物館登場，今年以「熠．韻」為主題展現苗栗陶藝之美。9日啟動儀式邀請陶藝大師張維漢、李仁燿、賴羿廷現場創作，展現精湛手藝。（何冠嫻攝）

今年苗栗陶藝術節以「熠．韻」為主題，即日起至12月1日在公館鄉苗栗陶瓷博物館規畫陶藝當代創作展、陶博館典藏展、苗栗陶藝競賽展3大主題展。9日徐耀昌、議長鍾東錦等人啟動系列活動，陶藝大師李仁燿、張維漢、賴羿廷更是現場創作，展現精湛手藝。

活動策展人王龍德表示，「熠．韻」陶藝節是關於技藝傳衍與火的故事，象徵苗栗陶一路走來蘊藏著前人積累而來的智慧，以及因應時代調整的創新，燒製過程中烈焰游走過的痕跡與灑落於坯體上的落灰，幻化成熠熠動人的作品，彷彿在述說不曾被遺忘的故事，蘊藏著跨越時代的熠韻。

王龍德說明，苗栗陶藝國際學術研討會、陶藝實作工作坊已圓滿落幕，14、15日將在陶博館廣場安排假日市集、藝文展演、捏陶體驗活動、茶藝品茗、花藝作品欣賞等，讓鄉親、遊客充分體驗苗栗陶藝文化。

(中時 )