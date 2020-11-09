櫃買中心9日表示，預計於11月12日召開上櫃審議委員會，審議全宇昕科技公司（6651）申請上櫃案。

全宇昕科技公司主要從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，申請時資本額2億8,603萬元，董事長為李建慶，推薦證券商是玉山證券及第一金證券。

全宇昕科技公司108年度之營業收入為10億1,038萬元，稅後淨利為9,333萬元，每股盈餘為3.55元。109年上半年度之營業收入為5億2,786萬元，稅後淨利為4,445萬元，每股盈餘為1.69元。

(工商 )

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