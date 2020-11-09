櫃買12日審議全宇昕科技上櫃案 15:592020/11/09 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心9日表示，預計於11月12日召開上櫃審議委員會，審議全宇昕科技公司（6651）申請上櫃案。 全宇昕科技公司主要從事分離式半導體元件之研發、生產與銷售，申請時資本額2億8,603萬元，董事長為李建慶，推薦證券商是玉山證券及第一金證券。 全宇昕科技公司108年度之營業收入為10億1,038萬元，稅後淨利為9,333萬元，每股盈餘為3.55元。109年上半年度之營業收入為5億2,786萬元，稅後淨利為4,445萬元，每股盈餘為1.69元。 (工商 ) #全宇昕 #科技公司 #營業收入 #稅後淨利 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》環宇-KY前3季每股虧0.29元 14:482020/11/09 財經 《店頭市場》3股1債 今起預收款券 08:512020/11/09 財經 《資訊服務》傳奇3Q每股盈餘1.26元 07:442020/11/09 財經 《其他電子》巨路Q3獲利衝5季高 每股盈餘1.87元 08:522020/11/09 財經 《店頭市場》正基今上興櫃、詠業申請 13:062020/11/09 財經 《熱門族群》Q3獲利 統一超、全家齊攀高 08:512020/11/09 財經 巨路前三季每股盈餘5.11元 04:102020/11/09 證券．權證 《半導體》成長動能暢旺 精材飆上櫃新高 11:412020/11/09 財經 提列設備減損 GIS-KY第三季獲利季減逾7成 10:302020/11/09 財經 訂單強勁 家登Q4營收挑戰新高 04:102020/11/09 證券．權證 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 遭爆違規用學生工！蘋果喊停新業務 和碩回應了 - 財經 - 工商 NB大廠仁寶內部電腦癱瘓 疑似勒索病毒搞的鬼 - 財經 川普痛失最愛 卸任後推特隨時準備刪他帳號 - 財經 日本晶圓代工為何慘輸台灣？他1句戳中要害 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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