愛爾達購物網（ELTAgo）上線滿兩個月，首次迎戰雙11購物節，加入搶攻電商宅經濟商機行列。

以轉播體育賽事知名的愛爾達（8487）公司，已取得2020年東京奧運台灣區全賽事總代理，中華電取得新媒體平台轉播權，雖然受到新冠肺炎疫情影響，東奧延長至2021年舉行，但在5G時代來臨之際，明年東奧轉播將導入AR/VR、4K/8K等技術，將為東奧帶來不同以往的全新視覺饗宴。

愛爾達購物網（ELTAgo）最近則正式上線，並趕搭雙11購物節熱潮，於11月6～16日推出全站消費滿1,111元，現折111元，單筆消費滿2,000元再送愛寶康薑黃機能果凍1盒（價值510元）。

除此，愛爾達購物網也與合作廠商推出多項優惠商品，像是蜜蜂工坊-秋冬溫暖組（蜂蜜紅茶拿鐵x2盒+ 蜂箱隨身包x1盒）、蜜蜂工坊-雙11瘋醋組-（蜂蜜醋x2+蜂蜜蘋果醋x2）、黑豆桑-經典家庭組合（缸底+黑金+蘋果淳+豆瓣醬）等，售價都是1,111元。

另外，站上熱銷商品還包括五洲生醫保健食品、SuperX與大江生醫機能性食品及飲品、豐穗領鱻鮮魚切塊、愛寶康薑黃機能果凍及堅果禮盒等。首款印有中華職棒聯盟「台灣犬」吉祥物-「歐告」的機能型防護外套也在愛爾達購物網限量販售。

愛爾達購物網會員招募活動則主打會員禮（200元折價券）、生日禮（200元折價券）、下載禮（200元折價券）。

(工商 )