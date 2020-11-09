2020台灣咖啡節登場，雲林縣長張麗善9日與新北市長侯友宜合體開直播，張麗善帶來咖啡醬甕仔雞、咖啡蛋、柴燒滴雞精等咖啡美食，侯友宜則準備新北10連霸的冠軍好茶、碧螺春綠茶千層派、地瓜薯條等新北招牌，兩人邊吃邊聊，攜手迎接咖啡節盛會。

雲林古坑以咖啡豆聞名，縣府2003年起推辦「台灣咖啡節」，今年首度開放「星空場」，搭配時下最夯的野營咖啡市集，讓民眾從白天一路嗨完到夜晚；張麗善今一早造訪新北市府與侯友宜合體開直播，兩人邊吃邊聊，向線上觀眾介紹台灣美食。

「誠摯邀請新北市民來古坑走走！」張麗善表示，今年咖啡節首度開放夜間場，包括11月21日在雲林古坑華山國小、11月28在雲林古坑綠色隧道，邀請新北市民來雲林古坑住一晚，在燈光及星空的陪伴下，度過浪漫的咖啡饗宴。

張麗善介紹，尤其「雲嶺之丘」古坑祕境可觀賞絕美雲海以及美麗的日出，也可走訪宛如日本嵐山的「五元兩角」秘密竹林，歡迎侯友宜以及北部的民眾造訪。

身為地主的侯友宜不遑多讓，端出一道道新北招牌伴手禮，像是新北10連霸冠軍好茶蜜香紅、碧螺春綠茶千層派、地瓜薯條、包種茶軋糖、靈芝斯康等宴請張麗善，搭配香醇的咖啡享用。

侯友宜說，雲林古坑咖啡是世界有名，鼓勵市民把把握機會去雲林參加野營party體驗咖啡香，新北好茶不遑多讓，已經連續拿下全國冠軍10連霸，也歡迎張麗善和雲林朋友，到新北市的青春山海線、微笑山線走一走，品嘗兩市的農創茶點。

(中時 )