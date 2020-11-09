童話中的柴郡貓、拿著懷錶趕時間的兔子、瘋狂帽匠等角色，都在展區呈現。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2020新社花海暨台中國際花毯節將在11月14日至12月6日盛大登場，今年台中國際花毯節10周年以「愛麗絲的花境探險」為主題。（盧金足攝）

花毯節展期橫跨4個周末共23天，預估全台各地將有200萬人次到訪。（盧金足攝）

年底最盛大的花卉慶典「2020台中國際花毯節」10周年大展將登場，今年以愛麗絲的花境探險為主題，打造由立體花卉裝置構成的大型迷宮。

副市長令狐榮達表示，花毯節占地1.8公頃，使用近25萬株花草，10款花種如四季海棠、萬壽菊等組成立體花卉藝術裝置，其中最吸睛的是高10公尺的主花毯勇氣之心，歡迎到新社來趟奇幻花境探險。

今年新社花海與台中國際花毯節分別步入第15周年與第10周年，花毯節展期橫跨4個周末共23天，預估全台各地將有200萬人次到訪。

市府也規畫豐原線、太原線兩線接駁，假日加開東勢線、櫻木花道線共四條免費接駁路線

，建議民眾可搭乘台鐵至豐原站轉乘接駁，或將車輛停在太原、大坑經補庫、中興嶺等停車場，再轉乘周邊免費接駁車至展區。

觀旅局長林筱淇說，花毯節因應疫情，以創新策展模式推出虛擬實境技術，民眾下載「大玩台中APP」就能線上賞花，不受時間距離限制。

觀旅局提醒民眾，配合防疫，進入花毯節展區須全程配戴口罩並量測體溫，如果有發燒症狀或未配戴口罩者，將婉拒入場；熱門拍照地點觀旅局也畫設安全社交距離標示，讓民眾可以安心遊覽展區風光。

(中時 )