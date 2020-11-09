北市議員陳怡君（右）9日質詢台北市長柯文哲（左），別只顧著與國民黨雲林縣長張麗善喝「藍白咖啡」，應顧好北市觀光旅宿業，柯說有個救急補助方案將持續到明年3月中。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

全球新冠肺炎嚴重，台北市長柯文哲（右）呼籲中央，應該有更嚴格的邊境管制。柯接著指出，針對國際觀光旅館業者，目前市府將分兩部分來處理，一方面要想辦法幫忙轉型，不管轉成國旅還是其他用途，此外市府將推另一個救急方案，也就是從現在到明年燈節結束，會再有一波補助方案。（鄧博仁攝）

新冠肺炎重創旅宿業，北市議員江志銘9日質詢，繼文華東方酒店發生離職潮，國賓飯店申請危老改建申請，台北市長柯文哲與齊隨在野黨瞎起鬨參加秋鬥遊行反美豬，倒不如救北市觀光旅宿業。柯說，會有個針對團客及自由行的救急補助方案，持續到明年3月中。觀傳局長劉奕霆說，會努力達到跟中央一樣補助旅宿業1000元的標準。

江志銘指出，22日的秋鬥遊行，原是針對勞工的多項議題，但國民黨硬要把美豬議題放進去，柯與其參加秋鬥，不如想辦法將台灣的觀光產業維持好，隨著新冠肺炎疫情，各國出入境愈來愈嚴格，旅遊業出現寒冬，飯店業更是經營困難，恐怕很多人要失業，柯不應隨在野黨上街頭瞎起鬨。

柯說，他個人還沒排這個行程，秋鬥題目很多，他不見得每樣都支持，但對於美豬就是中央應「源頭管理、明白標示」，走到街頭是最後手段，應務實解決問題，他非常同意議員說得，新冠肺炎8日全球才新增61萬確診案例，疫情變得更嚴重，台灣要採取更嚴格的邊境管制。

柯說，收國外觀光客的飯店業的確很慘，他們要想辦法轉型推國旅之類的，市府是「救急不救窮」，從現在開始到明年3月中，就是台北燈節結束前的範圍內，會想出個救急方案，長期是無法、業者要自己想，短期則可。

劉奕霆說，未來針對團客、自由行的民眾，有補助旅宿的金額，會努力達到跟中央一樣1000元的標準，此救急方案已報給府級單位，等確定後，12月將正式對外宣布，補助對象不限住宿者的設籍處，只要入住北市飯店或飯店即可，市府就盡量幫。

副市長蔡炳坤說，從聖誕節到過年後會有6項活動，包括跨年系列活動、西門計畫、聖誕愛無限活動、公館聖誕季、青山王祭、台北燈節，會整體包裝、行銷，並串聯起來帶動商圈。

議員陳怡君則問，柯與國民黨雲林縣長張麗善中午喝的「藍白咖啡」好喝嗎？不知北市觀光產業店家都在喝西北風嗎？柯說，古坑咖啡不錯，有項救急計畫要推出，大概要好幾億，台北資源比較多，請放心，計畫都在談，會思考讓台北觀光產業更昇華。

(中時 )