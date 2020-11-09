北投湯守觀音祭於上週六(7日)熱鬧登場，其中最受矚目的「竝出踩街大遊行」，重現百年前的經典盛況，主辦單位以人扛轎方式展示復刻版的湯守觀音法像，並邀請在地近30間學校、社團、店家與非營利組織，發揮創意打扮show自己，現場氣氛high到最高點，吸引民眾夾道觀賞拍照。

長期在地耕耘的永慶房屋，展現活力與，一同參與這場115年前新北投地區特有的傳統慶典，共有20位永慶房屋夥伴應援遊街與擺設攤位，熱情與在地婆婆媽媽們互動，充分展現房仲第一品牌的魅力。

台灣藝起公益協會主委藍智玲感謝永慶房屋贊助帳篷和協助活動，肯定夥伴們的付出。(圖/永慶房屋提供)

不一樣的神明遶境！湯守觀音遊行show創意與環保

主辦單位台灣藝起公益協會理事長林冠宏表示，有別於一般傳統神明遶境，本次的祭典不放鞭炮，表達創新與環保的意涵，另外，湯守觀音是全世界唯一以「守護溫泉區居民」來命名的觀音，感謝北投普濟寺的支持，讓協會禮聘名師復刻兩座湯守觀音法像傳遞祝福，也讓社會大眾更了解北投的歷史文化。

除了遊行，主辦單位結合北投在地文創、特色店家，在溫泉博物館大草皮及北投公園溜冰場，舉辦「藝起踅市仔」活動，民眾現場消費集點滿250元，可選擇體驗復古西仔台遊戲，或是穿起侏儸紀恐龍裝、相撲裝拍照打卡分享，就能參加擲筊祈福石活動，只要連續擲出2個聖筊，即可獲得「祐現」湯守觀音等身石福袋。

台灣藝起公益協會發起活動重現百年文化，復刻的湯手觀音法像也與大家一起踩街同樂。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋是「社區好鄰居」！ 免費贊助帳篷、造型氣球

「社區好鄰居」永慶房屋除了免費贊助30頂活動帳篷，也在現場提供免費的土地增值稅試算服務，並贈送600顆的卡通造型氣球，讓大小朋友收穫滿滿。台灣藝起公益協會主委藍智玲感謝地說：「之前買賣房屋時，對永慶的服務留下深刻印象，所以這次主動邀請永慶房屋一同響應，未來也會持續和永慶保持密切合作。」

永慶房屋北投區店長黃子峪說明，永慶長期深耕北投，跟在地社區居民保持良好關係，而永慶房屋領先政府政策推出的《實價登錄3.0-誠實房價報告書》，只要是永慶房屋成交的行情皆完整揭露至門牌，再加上今年推出的「兩大誠實房價保證」，獲得民眾肯定與信賴；而此次能受邀參加今年的活動真的感到非常榮幸。

除此之外，店長黃子峪也強調，北投擁有豐富的人文歷史，是個美麗又善良的「好所在」，建議想要入住北投的民眾，可以先上永慶房仲網<實價登錄3.0專區>，查詢最完整透明的成交行情，或到永慶房屋的任一門市索取「誠實房價報告書」，就不用擔心吃虧上當，歡迎一起成為幸福的北投人。

永慶房屋同仁在北投踩街遊行時，展現「實價登錄3.0－將房價揭露到門牌」透明、誠實的服務特色。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)