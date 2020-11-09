淡海輕軌第一期的藍海線三站即將於11月15日通車，隨著「臺北海洋大學」、「沙崙」及「漁人碼頭」正式營運，淡海輕軌第一期全數開通。台灣房屋集團趨勢中心統計淡海輕軌第一期各站住宅單價，和啟用前的漲跌變化，三年來沿線各站房價，僅「淡水鄧公」一站因房屋供給少，所以呈現平盤，其餘十站皆漲。其中以「淡海新市鎮」的漲勢最猛，三年漲16.9％；「漁人碼頭」和「紅樹林」也分別上漲了12.1％及11.3％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「淡海新市鎮」位處綠山線末端，過去曾因欠缺生活機能及通勤時間長，加上推案量大，餘屋多，價量難有起色。不過淡海輕軌2018年通車後，大幅解決淡海新市鎮的通勤困擾，目前輕軌平均單日旅運人次達9,000，且影城、商場相繼到位，為房市注入向上動能，並促使鄰近的高價社區買氣提升，均價也從一字頭翻身，站穩2字頭，儼然從醜小鴨華麗轉身成天鵝。

漲幅居次的「漁人碼頭」，則擁有多樣交通題材加持，除了即將開通的輕軌藍海線之外，未來還是八里輕軌的端點與淡江大橋淡水端的起點，形同淡水交通的北方門戶；加上景氣回溫後，該站附近身價不斐的水岸景觀社區「一森原」銷路轉佳，高樓層交易單價甚至達40～45萬，一舉抬升了當地的房價水位。

輕軌起點的「紅樹林」，房價也增加了11.3％。「紅樹林」為淡海輕軌與捷運淡水線的交會站，交通優勢鮮明，且該站周邊發展成熟，生活機能豐富；此外，在游資豐沛的大環境驅使下，許多富人選擇將資金投入豪宅市場，因此紅樹林的知名河景豪宅，近來也出現不少成交案例，拉高了當地的平均成交行情。

輕軌雖一度被看衰，但從結果看來，對房市仍有極大助益。台灣房屋居家宜淡海新市鎮特許加盟店店東陳姿翎指出，淡海新市鎮的1、2字頭房價，對首購族民眾來說魅力十足，尤其輕軌通車後消除民眾對新市鎮的交通疑慮，更強化了入住的意願，目前淡海600~800萬可擁兩房或小三房，且因淡水的河岸風光，也有不少主打水景的高級度假宅選擇，使得近年淡海湧入為數眾多的移居人口，房市也在需求扎實下，展現強勁的「有基之彈」。

(工商 )