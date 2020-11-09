螺絲大廠世豐螺絲股份有限公司（2065）於9日公布10月合併營收，受惠訂單出貨持續保持強勁動能，單月營收2.1億元、年增53％，創連三個月單月新高，累計1至10月合併營收為17.7億元、年增16％，創歷年同期新高。

世豐表示，受惠美國地區居家裝修風潮需求暢旺，整體產能稼動率隨著美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶加大訂單力道而同步提振，帶動美國地區銷售表現已連續4月保持成長，10月美國地區銷售更較去年同期成長92％水準。

另一方面，世豐整體單月營收表現已連續三月繳出歷史單月新高成績，凸顯世豐以全尺寸齊全產品線、透過數據智能化管理以提升公司供應鏈生產管理，以滿足客戶產品出貨、交期等需求效益展現，皆係整體營運締造新猷之重要關鍵。

世豐指出，觀察過去公司季度出貨表現來看，過往第四季出貨略低於第三季表現，由於美國地區居家裝修需求熱絡，以及美國房市需求轉強帶動下，目前仍持續感受客戶拉貨力道需求強勁，整體接單表現明顯優於去年同期水準，有望挹注第四季出貨表現持續續攻高檔，尤其，今年以來受疫情帶動消費者線上購物消費增加，緊接著步入美國黑色星期五、網路星期一等傳統銷售旺季，許多美國知名居家修繕建材零售商已提前推出促銷活動以搶攻線上商機，創造世豐業務良好銷售環境。

世豐並指出，考量公司資金充沛與財務體質健全，於11月6日董事會決議通過2020年第三季盈餘分配案，通過配發每股現金股利1元，以較為彈性的股利配發方式，將整體營運成果與全體股東共同分享並為股東帶來持續之穩定報酬。

此外，因可轉換公司債轉換為普通股，影響流通在外普通股股數，世豐今年配發2019年股利合計為4.663元，其中包括每股現金股利2.798元、每股股票股利1.865元，並於今年10月23日發放2019年度的每股2.798元現金股利，發放總額達9,804萬元，再加上，今年第三季盈餘配發每股1元現金股利，以今年世豐發放予股東合計股利來看，每股總計發放5.663元股利，凸顯公司良好營運表現、財務體質穩健。

展望2020年第四季，世豐維持審慎樂觀看法。世豐仍持續看好整體接單、出貨表現保持暢旺，以及緊接步入美國傳統銷售旺季，有機會進一步推升主要客戶下單力道持續放大，目前整體訂單能見度保持5個月水準，且整體在手訂單金額較去年同期成長20％以上，目前仍積極採取加班、委外生產，以拉升產能稼動率並加速消化客戶訂單需求，並同時世豐亦持續精進自動化生產、數位智能化轉型效益，可望挹注公司整體營運獲利結構優化。

(工商 )