竹科管理局生醫園區廠商台灣微創醫療器材、炳碩生醫及五甫科技，8日舉行生醫園區新廠合建動土典禮，擴大脊椎微創植入醫材、手術機器人輔助系統及細胞治療服務平台等精準治療產品開發，聯手揮軍下世代精準健康產業。

新竹生醫園區截至目前已引進63家廠商，投資額達287億元，生醫產業鏈完整且為Bio-ICT發展重鎮，隨台微醫、炳碩生醫及五甫科技新廠合建動土，竹科管理局亦正計劃興建第三生技大樓，將提供細胞治療為主軸之再生醫學相關產業進駐，為新世代精準健康產業鋪路。台微醫、炳碩生醫及五甫科技等三家為園區內知名的新創公司，3家公司新廠預計2022年4月完工，也驅策新竹生醫園區建構完整精準健康產業聚落。

台微醫成立於2009年，為奠基於工研院技術的新創事業，是台灣第一家脊椎微創品牌公司，致力於精準脊椎微創手術產品開發。所研發「脊固立－可擴張椎體強化系統」，係將脊椎壓迫性骨折患者塌陷的椎體以該強化系統恢復高度，後注入骨水泥固定，不僅可有效復位又能避免二次塌陷的發生，達到脊椎復位、緩解長期疼痛的效果。台微醫產品以自有品牌成功銷售美洲、歐洲、亞洲和非洲等國，於2019年登錄興櫃，並榮獲2020傑出生技產業獎Taiwan BIO Awards-年度創新獎殊榮。

炳碩生醫成立於2016年，聚焦於脊椎微創手術機器人的研發。公司結合醫療及工程技術，依據臨床的迫切需求開發創新應用，研發內容含括脊椎手術規劃、導航軟體及機器人輔助平台，整合為一套完整的脊椎微創手術機器人輔助方案，可執行微創植釘融合手術，亦開發適用於減壓手術及其他應用，能提升手術過程的安全性、準確性、降低輻射暴露並簡化流程，達成患者與醫者雙贏。2020年獲「行政院國家發展基金」、「台杉水牛二號基金」、美國矽谷「TRANSLINK CAPITAL」等投資，總計完成新台幣5.4億元的A輪募資，準備切入國際高階手術機器人龐大市場。

五甫科技成立於2017年，為開發精準醫療平台之新創公司，專精於精準醫療所需的各種資料管理與分析的工具，所開發的Wolf Dataware系統擁有彈性的架構，透過建置客製化系統幫助使用者快速且完整搜集精確的資料，以大數據分析了解市場趨勢及治療成效。公司並與細胞治療醫院共同建立治療模型，預測每人每次可抽取的幹細胞數量、追蹤每次治療成效，以達到精準醫療之目的。

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