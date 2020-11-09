漢來美食（1268）10月營收3.32億元、年增15.4％，創同期新高，自7月起已連續4個月業績站上歷史同期高點。漢來美食累積前10月營收為27.92億元，年減10.6％，衰退幅度較上月持續收斂。

展望後市，漢來美食除12月有新店開出，目前企業尾牙春酒的接單暢旺，集團金雞母漢來海港餐廳在11月1日開放明年除夕訂位被快速秒殺，全台7家分店除夕兩輪共4700多個位子，在開放訂位後的1小時左右即被訂滿，而高雄兩個宴會廳近250桌圍爐宴也已逾9成預訂，法人樂觀預期漢來美食第四季營運可望再上層樓，全年獲利更可望超越去年。

漢來美食下半年營收成長動能來自舊店整修換新、逆勢開展新店，以及推出平價新品牌餐廳的策略奏效。另外，因應疫情衍生的宅經濟而提前完成佈局之電商事業也穩步成長，包含電商產品推動零售業上架等通路都逐漸增加放大。

雖然目前新冠疫情仍然持續影響全球經濟，但因國內疫情控制得宜，因此島內消費熱度不減。10月下旬漢來美食在桃園台茂購物中心新開的片皮鴨專賣店「上菜」，開幕半個多月來，營收及來客數均超越預期，可望在今年為集團挹注不錯的營收和營利，未來也將會以一年一店的進度繼續拓展。

為持續擴大集團營運動能、漢來美食延伸既有品牌優勢，創新品牌及展店策略是從既有受歡迎的品牌中分切出來再深化，從去年開始的小蔬食「五梅先生」到今年的文青復古風台菜「安那居」、片皮鴨專賣店「上菜」都是落實這種策略的模式。而從這三個品牌的營收及口碑反應，也驗證漢來美食的策略是成功的。

進入11月，漢來美食的電商部也進入新商品上架的倒數階段，包括「來拌麵」的第二支口味胡麻椒香即將加入生產線；連同冷凍熟食的「宅美食」系列將陸續在電商平台上架。

(工商 )