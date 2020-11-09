桃園市觀音區一名有瘖啞症狀的71歲楊姓老婦，9日上午搭公車出門買菜卻不小心坐過頭，搭到桃園客運觀音站，迷路的老婦不知該如何向人求助，只能呆坐在客運站，警方接獲民眾報案前往關心，並利用老婦佩戴的愛心手鍊，順利找到她的家人。

大園警分局觀音分駐所於9日上午接獲報案，稱有一名老婦在觀音公車站坐了很久，看起來徬徨無助需要幫忙，警員李辰翊、高世育立即前往關心，但老婦有瘖啞症狀及失智情形，無法順利與人溝通，員警只好先將她帶回派出所休息及查詢身分。

員警試著以文字方式與老婦溝通，但老婦僅能寫出自己的名字，其餘均無法回答。正當員警陷入苦惱之際，剛好發現老婦的左手有佩戴愛心手鍊，上面寫著她的年籍資料，員警立即利用戶役政系統查詢，總算查到她的身分並順利聯絡上其兒子。

老婦的兒子接獲通知後趕至派出所接人，他向員警表示，母親有瘖啞及失智情形，平時都由家人負責照顧，但母親有時會趁著大家出門上班時，獨自外出散步，也因此有多次走失情形，家人不忍心將母親關在屋裡，又擔心她出門後回不了家，於是幫她申請愛心手鍊。此次多虧有員警的熱心協助，才讓母親得以平安無事，非常感謝員警的幫忙。

(中時 )