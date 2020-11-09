受到季節性換季因素關係，鈺齊(9802)今(9)日公布10月合併營收年減35.33%；累計前10月較去年同期的103.34億元減少13.08%。

鈺齊10月合併營收為6.16億元，較去年同期減少35.33%(美元幣別則是年減30.74%)，累計前10月營收為89.82億元，較去年同期的103.34億元減少13.08% (美元幣別則是年減9.26%)。

鈺齊表示， 基於產業特性及季節因素，單月營收波動較大，9月、10月正值秋冬季鞋款與春夏季鞋款之出貨交替時節，為歷年傳統出貨淡季，單月營收表現一直是下半年度之相對低檔區，此外，因為近期貨櫃嚴重供需失衡(尤以大陸為甚)，已直接波及出口通關時程安排，故在貿易條件為FOB之前提下，是否完成出口通關動作，將會影響營收認列時點，故10月營收已受影響，然隨著時序開始進入2021年春夏季鞋款拉貨期，產銷落差因素將會趨緩。

(時報資訊)