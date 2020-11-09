前3季獲利亮眼的PCB廠—健鼎(3044)第4季獲利恐受人民幣持續升值衝擊！由於第4季逐漸進入淡季，且十一長假工作天數較少，健鼎10月合併營收49.08億元，月減11%，健鼎表示，第4季合併營收將較第3季下滑，但會比去年同期好，不過近期人民幣升值，獲利恐無法比去年同期好。

儘管第1季遭逢湖北仙桃廠區因新冠肺炎疫情封城停工，且傳統旺季不夠旺，但高階NB及汽車板HDI需求強勁，智慧型手機HDI產品亦因大陸智慧型手機品牌廠擴大下單穩定成長，讓健鼎第3季及前3季業績亮眼，健鼎第3季合併營收營收157.11億元，創下單季歷史新高，營業毛利35.26億元，單季合併毛利率22.4%，營業利益23.2億元，稅前盈餘25.57億元，稅後盈餘20.01億元，單季每股盈餘為3.81元；營業毛利、營業利益及淨利均創下單季歷史次高；累計前3季合併營收404.39億元，營業毛利79.06億元，營業利益45.89億元，稅前盈餘54.57億元，稅後盈餘42.93億元，以目前股本52.56億元計，每股盈餘8.17元，優於法人預期。

健鼎表示，雖然有人民幣升值不利因素，第3季毛利率較第2季顯著上升3個百分點，主要是因營收大幅成長20%，致使折舊分攤費用率下降，稼動率提高，且產品組合優化，HDI產品(包括手機及非手機)旺季產能利用率增加，減少不利衝擊。

受到十一長假工作天減少影響，健鼎10月合併營收約49.08億元，較上月減少11%，但年成長2.3%，累計前10月合併營收為453.47億元，已超越去年同期的452.49億元。

健鼎表示，目前HDI及記憶體模組需求依舊強勁，預估第4季營收將優於去年同期，但近期人民幣升值，獲利恐難比去年同期好，全年獲利亦將略低於去年。

(時報資訊)