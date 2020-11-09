受到十一長假因素，力達-KY(4552)10月合併營收為4.3億元，月減14.7％，但因大陸製造業回溫，業績持續成長，年增7.2％；累計前10月營收34.5億元，年減23.7％。

10月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別佔23.6％、60％及13.8％，其中，螺桿機首度單月突破6成營收比重，主要受惠於兩級壓縮螺桿熱銷貢獻，月增9.3％，兩級變頻壓縮螺桿於去年上市後一躍為銷售明星商品，9月除獲得中國工信部頒發2020年「國家工業節能技術裝備推薦目錄」外，更進階取得「2020能效之星」殊榮，節能實力備受肯定，亦因應近期大陸政府愈加重視內需基礎建設擴建，進而使相關行業備受關注，兩級螺桿壓縮因而受惠。

10月中國製造業採購經理人指數(PMI)由9月的51.5微降至51.4，公司甫參展完ComVac ASIA 2020上海國際壓縮機及設備展覽會，尤對外銷市場中的亞洲地區特別重視，今年上半年亞洲出貨比重更從去年同期的11.8％躍升至17％，公司亦將持續關注中美情勢及新冠肺炎後勢影響，研發推廣符合市場需求產品，提升營運能力。

(時報資訊)