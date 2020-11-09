連鎖餐飲集團漢來美食(1268)受惠持續展店及電商布局效益顯現，2020年10月營收持穩3億元以上高檔、連4月改寫同期新高。展望後市，集團展店腳步不停歇、新電商產品亦將陸續推出上架，並衝刺尾牙春酒及明年春節接單，力拚今年獲利表現優於去年、挑戰新高。

漢來美食公布10月自結合併營收達3.31億元，較9月3.36億元小減1.48％、仍較去年同期2.87億元成長15.4％，連4月改寫同期新高。累計前10月合併營收27.92億元，較去年同期31.23億元減少10.6％，雖為近3年同期低點，但衰退幅度較前三季13.24％持續收斂。

漢來美食下半年單月營收恢復年成長，主要受惠舊店整修換新、逆勢開展新店及推出平價新品牌餐廳策略奏效，且因應宅經濟商機而提前完成布局的電商事業亦穩步成長，電商產品推動零售業上架通路漸增，均挹注營收成長動能。

展望後市，雖然全球新冠肺炎疫情未見趨緩，但台灣國內疫情控制得宜，內需消費熱度不減。漢來美食10月底於桃園台茂購物中心開出新品牌「上菜」片皮鴨專賣店，半個多月來營收及來客數均超越預期，可望挹注營運成長動能，未來將以1年1店步調繼續拓展。

針對集團新品牌及門市拓展，漢來美食採取自既有品牌擷取再深化發展模式，自去年陸續推出小蔬食「五梅先生」、文青復古風台菜「安那居」及片皮鴨專賣店「上菜」，3個新品牌推出後單店營收及市場口碑反應均佳，有助確立未來新品牌開展布局策略。

展望後市，漢來美食預計12月在高雄夢時代美食街開出第2家「安那居」，電商部亦進入新商品上架倒數階段，包括「來拌麵」第二支口味胡麻椒香即將加入生產線，冷凍熟食的「宅美食」系列新商品亦將陸續在電商平台上架，持續增添營運成長動能來源。

同時，漢來美食已展開尾牙春酒及明年春節接單，其中漢來海港餐廳11月1日開放明年除夕訂位，全台7家分店2輪共4700多個位子在開放訂位後約1小時即被訂滿，而高雄2個宴會廳近250桌圍爐宴預訂率亦逾9成，看好明年餐飲業可迎接更「牛」的一年。

(時報資訊)