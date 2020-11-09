近年來桃園市政府持續推動多項大型公共建設，以因應大幅成長的移入人口，為了滿足在地居民的生活需求，於蘆竹區興仁路、大興一街規劃興建里長辦公室、里聯合集會所、公共托育中心、日間照顧中心及大竹圖書分館等複合用途之市民活動中心，並於今年10月27日啟用，以全面提升地區的生活機能。

由於不特定人群時常出入停留，加上大竹圖書分館約有四萬冊藏書，火載量大，同時公托中心及日照服務對象均為避難弱勢族群，一旦發生火災，對大眾生命安全將造成極大威脅，因此，桃園市政府消防局第三大隊特別於該活動中心舉辦複合用途建築物火災搶救暨疏散演練。

演練過程也包括救護受傷民眾。（姜霏攝）

本次的演習情境模擬大竹圖書分館3樓遭人縱火，引發火災且延燒到4樓日照中心，有多位民眾受待救。在火災發生的第一時間，由場所員工協助使用救助袋或引導方式進行人員疏散，之後由消防人員部署水線滅火、出動人員入室搜救及雲梯車救援，同時啟動大量傷患機制，匯集周邊救災救護能量，全力將災害傷亡減至最低。此外，為臨時收容疏散之日照中心民眾，社會局亦調派復康巴士協助載送疏散民眾至臨時收容所安置；派出所也啟動偵查機制，迅速於現場將縱火犯逮捕到案。

桃園市消防局第三大隊長殷明坤表示，圖書館及里聯合集會所未來勢必是大竹鄉親活動的重心，一旦複合用途建築物發生大型火災，往往造成大量傷亡。透過本次火災搶救演練，除了可以強化場所工作人員在火災初期的應變作為、提升消防同仁搶救效能，同時透過橫向聯繫機制，整合市府相關單位能量，充分展現市政一體的決心，目的就是要確保來到這裡的民眾安全受到最大的保障。

這次演練除了桃園市政府消防局第三大隊，還有台電公司、自來水公司、社會局、文化局、大竹派出所、大竹義消分隊，以及新興、中福、富竹等守望相助隊，新興、中興、上興及中福等里民，於市民活動中心共同參與演練。

(中時 )