不可能我們做了一次乳房超音波檢查沒事後，就確保以後的四十年、五十年，都不會得到乳癌吧！事實上，隨著我們身體的組織在退化、老化，與體脂肪的堆積、酒精的攝取，再加上本身的基因，都可能增加罹患乳癌的機會。

每次看完醫師都跟我說再追蹤，那是什麼意思？

所以，就算是一次乳房超音波檢查的結果是正常，完全沒長什麼嚇人的東東，隔年還是要繼續保持定期檢查，一年檢查一次乳房超音波的好習慣。

當部分的人因為過去檢查結果正常而掉以輕心時，有另一部份的則會為長了東西而非常、非常地擔心，在診間我們常聽到這樣的主訴：「有位醫師說我乳房有長東西，可是應該是良性的水泡、纖維囊腫，一年後再檢查就好，但這樣講讓我好緊張，我想到乳房裡面有東西就覺得坐立難安，難道不能三個月就檢查一次嗎？我想要今天就確定我長了什麼！」

乳房超音波判斷腫瘤特性後，醫師會做出超音波的結果分級。第一級代表沒有任何問題。第二級代表僅有良性發現，如果全是乳房纖維囊腫的結果就會屬於第二級。無論結果是第一級或第二級，大約都是一年再追蹤一次乳房超音波即可。

分在第三級的話，代表有些發現，但應該屬於良性變化，在此階段發展成乳癌的機會較低，但建議患者仍要比較密集性地追蹤，約三到六個月就要再做乳房超音波，看看腫瘤的生長與變化。

如果分在第四級的話，就會建議要直接做切片檢查了，才能確診知道腫瘤是否為惡性。第五級則是在影像上就已經高度懷疑為惡性的案例。第六級則是已經經過切片證實為惡性腫瘤的案例。

還有另外一個分級則是第0級，這代表在超音波下有些問題需要其他影像檢查的輔助才能做出正確判斷，通常得到這樣結果的人需要去加做個乳房攝影。

(圖/照護線上提供)

○ 對於乳房超音波，你該知道的幾件事

◆ 如果你覺得乳房痛，或自己摸到乳房硬硬的，感覺不太對勁兒，不確定是否是不好的東西，這時檢查首選就是乳房超音波。不過，如果你的乳房到處都痛，或是週期性的乳房疼痛，請先不用太緊張，這類型的乳房痛大概不是腫瘤引發的。

◆ 如果本身正在哺乳，或剛好處於懷孕中的狀態，而有摸到任何乳房硬塊感，或乳房某處感到疼痛，其檢查首選也是乳房超音波。哺乳時，媽媽們的乳房會出現一些因乳汁積存而導致的併發症，像是乳囊腫、乳房膿瘍等麻煩的問題，務必及早發覺，及早處理。

◆ 如果發現乳頭出現分泌物，尤其是單邊、單孔冒出來的，還帶有血色、咖啡色，或非常透明的話，就無法單純僅靠作乳房超音波找到答案，需要乳管攝影檢查或核磁共振的輔助，了解是否為乳突瘤在作怪。

◆ 如果第一次乳房檢查就發現有讓人感到疑慮的腫瘤，請先別驚慌，一步步接著檢查。通常醫師會建議在短期內追蹤，或加做乳房攝影等其他檢查，或是直接在超音波的導引下做抽吸或切片，取得組織後於顯微鏡下檢驗。

◆ 想確定自己對乳癌的觀念對不對，你可以看看「破解乳癌八大迷思」一文！

女性務必要定期接受乳房超音波檢查，我們的身體會退化老化，組織都會持續地改變，即使是原本良性的纖維腺瘤，也是帶有些許機會變化成惡性。惡性腫瘤也常常是突如其來，不通知一聲就猛然冒出來的，固定規律地檢查才有助於我們早日發現任何不好的東西，並即時接受治療。

醫師簡介／黃致旻醫師，安安婦幼診所一般外科暨乳房超音波診。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)