「采悅軒辣蟹」佐以軟嫩滑蛋搭配酥香米香，層疊多種美味口感。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

「芙蓉缽缽蟹」以萬里蟹加入鮮蔬炒蛋，鮮味十足且口感清爽。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

「鮮竹梅菜肉蟹煲」富含蟹膏甜香的濃郁精華。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

各大飯店餐飲業者目前競相推出各具特色的秋蟹料理，新竹豐邑喜來登大飯店月從11月9日起至12月底，推出系列單點秋蟹料理，另更新「采悅軒中餐廳」全新菜單，擴大「粵、台、川」三大菜系的經典料理，讓民眾大飽鮮味口福，也能品嘗各路中式菜系的獨門好味。

采悅軒中餐廳推出多道秋蟹料理，包含以花椒油、辣油拌炒香辣入味的「采悅軒辣蟹」，佐以軟嫩滑蛋搭配酥香米香，層疊多種美味口感。

融合雞高湯與沙母蟹膏熬煮「潮州蟹膏砂鍋粥」，讓米粥吸飽海陸鮮味；「芙蓉缽缽蟹」將萬里蟹以港式蠔油拌炒，加入鮮蔬炒蛋，鮮味十足且口感清爽。

另外，「梅縣肥腸粉絲煲」、「養生金瓜菌皇蟹」、「鮮竹梅菜肉蟹煲」及「南洋咖哩蟹佐法國麵包」多道蟹料理，豐美蟹膏與肥厚蟹肉，是秋冬限定的必嚐鮮味。

采悅軒中餐廳11月初並翻新菜單，中餐行政主廚張霖表示，此次集結「粵」、「台」、「川」三大中式菜系經典料理， 提供民眾在粵菜之外有更多選擇。

台菜加入新竹在地特色食材入菜，推出經典創新「新竹炒米粉」、「魚丸湯」，讓外地遊客也能就近一嚐新竹味。

川菜則以增加多道麻、香、辣交織的「麻辣口水雞」、「椒麻婆浸明蝦」、「魚香茄子煲」等，挑動味覺的刺激味蕾。更多秋蟹料理及采悅軒中餐廳新菜單的活動資訊，請洽新竹豐邑喜來登（03）6206000轉接采悅軒中餐廳。

(中時 )